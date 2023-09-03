Жена Карпина — о желтой карточке Тугарева: «Хрень, как написал мне человек с европейской лицензией»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о судействе матча ростовчан против «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

Карпина выложила в свой Telegram-канал видео эпизода с желтой карточкой полузащитника «Ростова» Романа Тугарева на 21-й минуте встречи. Через 13 минут Тугарев получил вторую желтую и арбитр удалил его с поля.

«Желтая?!» — подписала фотографию Карпина. А в комментариях объяснила свое возмущение: «Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет. Тут больше опасная игра игрока «Динамо». Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией. Не буду спорить, ждем КДК», — написала Карпина.