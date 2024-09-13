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Жена Карпина: «Мужчины в России не очень подготовлены к появлению женщин в одном предложении со словом футбол»

Сергей Разин
корреспондент
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о сексизме в российском футболе.

— Мужчины в России не очень подготовлены к появлению женщин в одном предложении со словом футбол, — приводит слова Карпиной Sport24. — Хотя в больших европейских командах, например, клубные соцсети уже давно ведут девушки в красивых майках, и это приветствуется. К тому же привлекается женская аудитория, развивается женский футбол. Мы должны уходить от бесконечного сексизма в футболе.

— В России вы его чувствуете?

— Он у нас абсолютно точно есть. Посмотрите, как реагируют на мои высказывания или на слова Заремы. И наше шоу изначально встречали с осторожностью, говоря: «Да какие из женщин эксперты». Так мы и не претендуем на экспертность, не разбираем тактику и не говорим о том, кто играет в три защитника, а кто в четыре. Мы просто раскрываем футбольного гостя с немного неожиданной или новой стороны. Есть вопросы, которые, возможно, интересны мужчинам, но они их не зададут.

Источник: Sport24
Валерий Карпин

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