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Сегодня, 16:50

Жена Мамаева отреагировала на информацию о дебоше мужа на рейсе Москва — Дубай

Виктория Кравченко
Павел и Надежда Мамаевы.
Фото Соцсети
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Супруга бывшего игрока сборной России Павла Мамаева Надежда отреагировала на информацию о якобы устроенном ими скандале на борту самолета, который должен был вылететь из Москвы в Дубай.

«Какое милое фото сделано за 5 минут до вылета нашего рейса в Дубай. После чего борт при разгоне на взлетной полосе совершил экстренное торможение из-за неполадок в самолете! Всех пассажиров попросили покинуть судно, даже не предоставив карман. И мы с маленьким ребенком, вспотевшим в верхней одежде, были вынуждены выходить на мороз. Особый привет желтухе, которая не изменяя себе пишет клевету и ложь, не соответствующую действительности! Мы уже поменяли билеты на другой рейс и скоро улетим», — написала Мамаева в соцести.

Футболист также прокомментировал информацию о дебоше.

Сообщалось, что Мамаев должен был улететь из Внуково вместе с семьей, но после завершения посадки капитан корабля заявил, что обнаружена техническая неисправность. В итоге всем пассажирам пришлось покинуть борт. Именно в этот бывший футболист заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка.

Источник утверждал, что Мамаев кричал и ругался матом, а потом ушел с семьей в зал ожидания. Вылет самолета перенесли на 23:30. Предварительно, Мамаевы уехали домой дожидаться своего рейса.
Павел Мамаев
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Мамаев — о слухах об устроенном дебоше на борту самолета: «Мы просто попросили вернуть детскую коляску»