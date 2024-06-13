Жена Тюкавина: «Юный Костя был довольно смешным»

Жена нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алена рассказала, как познакомилась с футболистом.

— Каким был юный Костя?

— Довольно смешным. Маленького роста, хрипловатый голос... Помню, я еще подумала — может, простудился? Лет до шестнадцати он мне до уха едва доставал. Подружки смеялись — да-а, Алена, с таким кавалером каблуки не наденешь. Но потом за год резко вымахал. Для мальчиков — обычная история.

— Ну и как все у вас развивалось? Ступенчато?

— Сначала мы просто общались. Переписывались в соцсетях, пару раз сходили погулять. Плюс регулярно пересекались в «Крылатском» на играх и тренировках «Динамо»... Как-то под Новый год разъехались по городам. Я отправилась к родным в Киров, Костя — в Котлас. Поняли, что друг по другу скучаем. Вскоре в Москве встретились — и все, больше не расставались.

— Костя — ваша первая любовь?

— Да.

— Она редко заканчивается браком. Могли за эти годы разбежаться?

— Нет. Мне с Костей почему легко? Многие не могут смириться с тем, что муж подолгу отсутствует дома. А для меня это в порядке вещей. Я ведь выросла в спортивной среде, в игровые времена папа тоже постоянно сидел на сборах.

Я знаю, что такое режим, прекрасно понимаю, когда Косте нужно отдохнуть. Спокойно подстраиваю свои дела под его график. А для некоторых девушек это проблема. Отсюда слезы, ссоры, скандалы.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.