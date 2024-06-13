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Сегодня, 07:30

Жена Тюкавина: «Костя — домосед. Ночные клубы? Ему это малоинтересно»

Александр Кружков
Обозреватель
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Жена нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алена рассказала, как проводит свободное время с мужем.

— О Косте говорят — домосед. В самом деле?

— Да! После девяти вечера мы из квартиры не выходим.

— Даже на каникулах?

— Ой, там вообще распорядок дня как у пенсионеров, ха-ха. Вот сейчас на пять дней летали в Турцию. Кто-то в отпуске отрывается на полную катушку, дрыхнет до двенадцати... А у Кости подъем в восемь утра. Завтрак, тренажерный зал, обед, тихий час. Потом немножечко погреется на солнышке, поплавает, поиграет в теннис и волейбол. Дальше ужин, свободное время — и все, в кровать.

— Образцово.

— Если мы в Москве и дали выходной, Костя все равно поздно не ложится. В одиннадцать вечера уже железно спит. Поэтому и встает рано. Пока гуляет с собакой, я готовлю завтрак. Затем можем куда-то поехать, повидаться с родителями или друзьями. Вечером снова прогулка с собакой, ну и перед сном иногда фильмы смотрим.

— Какие?

— Сериалы про полицейских, детективы, боевики, триллеры... Здесь наши вкусы совпадают. Правда, однажды после тренировки пошел со мной в кино на американскую мелодраму «Звезда родилась». Фильм интересный, музыкальный, меня сразу захватил. А Костя был такой уставший, что в какой-то момент сморило, закемарил.

— Разбудили?

— Зачем? Подумала: «Пусть поспит».

— Хоть раз были с мужем в ночном клубе?

— Ну раз-то каждый был... Но вообще ему это малоинтересно. Мне тоже. Что мы там не видели? Да вы и сами знаете — проблемы в таких заведениях порой возникают на ровном месте. Уж лучше держаться от них подальше. Костя и рестораны не очень любит. Предпочитает домашнюю кухню.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.

Константин Тюкавин и&nbsp;Александр Овечкин. Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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