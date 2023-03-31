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Жена Погребняка — о Зареме: «Огромный ей респект!»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мария Погребняк.
Фото Global Look Press
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Мария Погребняк, супруга бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, рассказала как относится к супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Огромный ей респект! Считаю, что женщины должны развиваться и быть самостоятельными единицами. 21-й век — это про сильных женщин, которые могут выстроить бизнес и при этом быть наравне с мужчинами, а также быть хорошыми супругами и матерями. Давно ушли времена, когда во главе всех компаний должны были стоять мужчины. Я за равноправие!» — цитирует Sport24 Погребняк.

Леонид Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года. В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100 процентов акций московского клуба, Федун покинул совет директоров и вышел из состава акционеров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-30-mariya-pogrebnyak-o-zareme-salikhovoy-ogromnyy-yey-respekt
Зарема Салихова
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