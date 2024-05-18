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Супруга Песьякова: «У моего мужа было отнюдь не одно предложение — просить за него никогда не требовалось»

Алина Савинова
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Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, прокомментировала высказывание журналиста Ивана Карпова про ее участие в переходе мужа в «Крылья Советов».

«Печальная реальность современной журналистики. Во-первых, никто не затягивал с подписанием контракта — договор лежал перед нами, и из многочисленных интервью представителей клуба вам об этом известно. Во-вторых, я ни очно, ни заочно не знаю ни руководителя упомянутого банка, ни его супругу, ни кого-либо в целом из этого города, команды и руководства. У моего мужа было отнюдь не одно предложение, просить за него никогда не требовалось», — цитирует Песьякову «РБ Спорт».

Ранее в футбольном ток-шоу журналист заявил, что жена Песьякова дружит с супругой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев Советов», и попросила договориться о переходе голкипера в новый клуб.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
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