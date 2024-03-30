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30 марта, 21:17

Жена Песьякова рассказала о реакции на рассечение мужа

Виктория Кравченко
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Супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова Ксения рассказала, как отреагировала на рассечение у мужа. Голкипер в матче 22-го тура РПЛ в конце матча столкнулся с защитником Умаром Сако и получил рассечение головы.

— Как себя чувствует Сергей? Он в порядке, слава Богу. Чувствует себя хорошо. Ему наложили швы.

— Что вы чувствовали, когда увидели кровь на лице Сергея?

— Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент я онемела. Боюсь за него больше, чем за себя. Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь и не сказал веселым голосом, что все хорошо. Просто я видела момент наступа шипами, мне казалось, что он был в критической близости от виска. Это сложно описать словами, просто земля уходит из-под ног, — цитирует Песьякову «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhena-pes-yakova-ya-onemela-kogda-uvidela-krov-u-muzha-na-litse-deti-tozhe-stressanuli/
Сергей Песьяков
ФК Ростов
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