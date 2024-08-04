Жена Смолова рассказала о разнице продуктов в Москве и Краснодаре

Жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина поделился мнением о разнице продуктов в Москве и Краснодаре. Она заявила, что начала есть больше фруктов и овощей и отметила, что в Краснодаре великолепная еда.

«В Москве я почти перестала есть овощи, фрукты и зелень, потому что на вкус все было как трава. В Краснодаре все иначе. Еда тут великолепная. Здесь я ем три раза в день салаты со спелыми овощами, ароматным маслом и сванской солью, много персиков, абрикосов, арбузов, яблок и ягод», — написала Истомина в своих соцсетях.

Ранее Смолов рассказал «СЭ» о том, как прошли переговоры с «Краснодаром». 34-летний футболист этим летом подписал контракт с «быками» до 2025 года.