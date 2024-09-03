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Сегодня, 13:10

Жена Соболева поблагодарила главу «Газпрома» Миллера

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр и Елена Соболевы.
Фото Соцсети
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Елена Соболева, жена новичка «Зенита» Александра Соболева обратилась к президенту «Газпрома» Алексею Миллеру со словами благодарности за помощь в зачислении сына в элитную школу Санкт-Петербурга.

«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны», — написала Соболева в соцсетях под фотографией с сыном с 1 сентября.

«Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за красно-белых с 2020 года. Он провел за московский клуб 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Ранее форвард играл за «Крылья Советов», «Енисей», «Томь» и «Динамо» из Барнаула.

После 7 туров «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 14 сентября команда Сергея Семака на выезде сыграет против ЦСКА в матче 8-го тура.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Миллер
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