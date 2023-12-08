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Сегодня, 16:34

Жена Тикнизяна назвала топ-3 сексуальных футболистов

Алина Савинова
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Яна Ромашкина, телеведущая и супруга полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, назвала свой топ самых сексуальных футболистов.

«1 — Наир Тикнизян. 2 — Наир Тикнизян. 3 — Наир Тикнизян», — цитирует Ромашкину Sport24.

Об отношениях 29-летней Ромашкиной и 24-летнего Тикнизяна стало известно этим летом. В конце сентября футболист сделал предложение своей возлюбленной.

Тикнизян с 2021 года выступает за «Локомотив». В текущем сезоне он провел 15 матчей за московскую команду в РПЛ, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602723-supruga-tiknizyana-nazvala-top-3-seksualnykh-futbolistov
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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