Жена Тюкавина: «Плакал ли муж после поражения «Динамо» от «Краснодара»? Зная его — допускаю»

Жена нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алена рассказала, как футболист переживает поражения.

25 мая бело-голубые на выезде проиграли «Краснодару» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ-2023/24. В случае, если бы «Динамо» не проиграло, оно стало бы чемпионом России.

— 25 мая вы были на игре в Краснодаре?

— Нет, смотрела дома, по телевизору. Последние минуты — уже сквозь слезы...

— Костя в раздевалке тоже не сдержал слез?

— Зная его — допускаю. Но мне об этом ничего не говорил.

— Из-за футбола может всплакнуть?

— На моей памяти такое было один раз. Два года назад, когда в Лужниках в финале Кубка проиграли «Спартаку». Первый упущенный трофей. Я ждала Костю в машине. Он подошел, сел и... Я не помню, что тогда говорила, как успокаивала. Мне кажется, просто взяла за его руку и мы поехали домой.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.