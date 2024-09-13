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Сегодня, 17:20

Жена Карпина предлагала тренеру возглавить ЦСКА: «Увидеть тебя там было бы круто»

Руслан Минаев
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина рассказала, что ранее поддерживала ЦСКА.

По ее словам, она в течение нескольких лет скрывала это от супруга.

«Когда Валера был без тренерской работы после Армавира, я в шутку предложила: «Достань номер людей из ЦСКА, позвоню им. Увидеть тебя там было бы круто». Валера поржал в ответ», — цитирует Карпину Sport24.

Карпин с 2022 года тренирует «Ростов», с 2021-го — сборную России. Ранее он возглавлял ростовчан с 2017 по 2021 год.

Источник: Sport24
Валерий Карпин
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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