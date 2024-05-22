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Сегодня, 11:01

РФС проведет жеребьевку стыков РПЛ — ФНЛ и может изменить их даты из-за выхода «Балтики» в финал Кубка

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РФС проведет жеребьевку переходных матчей между командами РПЛ и первой лиги сезона-2023/24. Она определит очередность домашних и выездных встреч и пройдет 22 мая в 18:30 по московскому времени, сообщает официальный сайт организации.

В первую корзину помещаются два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды. Во второй корзине должны быть две шара с обозначением «хозяин» и «гость».

Стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России запланированы на 29 мая и 1 июня. В них примут участие третья и четвертая команды первой лиги против 14-й и 13-й команд РПЛ.

В случае попадания в переходные встречи «Балтики», которая 2 июня сыграет в суперфинале Кубка России, бюро исполкома РФС утвердит новые даты для ее пары.

Источник: Официальный сайт РФС
Футбол
Первая лига
РПЛ
РФС
ФК Балтика
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