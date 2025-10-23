Защитник «Локомотива» Ньямси — о лидерстве в РПЛ: «Нельзя расслабляться»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о лидерстве железнодорожников в РПЛ.

«Для нас важно, что мы стали лидерами РПЛ. Это очень здорово. И точно добавляет нам уверенности. Но расслабляться нельзя. Надеюсь, у нас получится удержать первое место до конца чемпионата. Нам нужно пользоваться всеми возможностями, чтобы побеждать и набирать очки. Только так мы сможем стать чемпионами», — приводит слова Ньямси Legalbet.

После 12 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице.