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Сегодня, 07:47

Ньямси: «У меня нет цели включиться в гонку бомбардиров, как это делает Дивеев»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, планирует ли он участвовать в гонке бомбардиров РПЛ.

«У меня нет цели включиться в гонку бомбардиров, как это делает защитник ЦСКА Дивеев. Я просто стараюсь забивать, когда у меня появляется такая возможность. Но задачи соревноваться с кем-то в этом компоненте нет. На свои результативные действия я смотрю исключительно как на помощь команде. А так, у нас есть кому забивать голы», — приводит слова Ньямси Legalbet.

После шести туров РПЛ Дивеев с четырьмя голами занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров. На счету Ньямси 2 мяча в шести играх. На первом месте в гонке бомбардиров — Максим Глушенков из «Зенита», забивший 7 голов в пяти матчах.

Источник: Legalbet
Игорь Дивеев
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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