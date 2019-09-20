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20 сентября 2019, 16:04

Жевнов получил высшую категорию УЕФА для тренеров вратарей

Сергей Максименков
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Юрий Жевнов прошел обучение по программе УЕФА в Белоруссии на базе местной федерации футбола и получил высшую категорию для тренеров вратарей. Как сообщает официальный сайт «Зенита», экс-голкипер получил по итогам курса диплом и лицензию категории «А» УЕФА для тренеров вратарей.

Напомним, что в тренерском штабе «Зенита» Жевнов работает с сентября 2018 года. После завершения карьеры игрока он также трудился в академии Белорусской федерации футбола и сборной Белоруссии.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2019-09-20-yuriy-zhevnov-poluchil-vysshuyu-kategoriyu-uefa-dlya-trenerov-vratarey.htm
Юрий Жевнов
ФК Зенит
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