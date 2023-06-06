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6 июня, 23:45

Жезус предположил, почему многие бразильцы приезжают играть в российские клубы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус предположил, почему многие бразильцы приезжают играть в российские клубы.

«Знаю ли сколько сейчас бразильцев в РПЛ? Два — Клаудиньо и Малком. Бразильцы едут в Россию и задерживаются из-за денег? Россия — шанс попасть в европейские лиги. Ведущие российские клубы на виду, в том числе и благодаря еврокубкам. Финансовую составляющую никто не отменял. Хорошие зарплаты тоже имеют значение», — приводит слова Жезуса Sport24.

В феврале 2023 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-06-eks-forvard-tsska-zhezus-o-braziltsakh-v-rpl-rossiya-shans-popast-v-yevropu-khoroshiye-zarplaty-tozhe-imeyut-znacheniye
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Рикарду Жезус
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