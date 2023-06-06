Жезус предположил, почему многие бразильцы приезжают играть в российские клубы

Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус предположил, почему многие бразильцы приезжают играть в российские клубы.

«Знаю ли сколько сейчас бразильцев в РПЛ? Два — Клаудиньо и Малком. Бразильцы едут в Россию и задерживаются из-за денег? Россия — шанс попасть в европейские лиги. Ведущие российские клубы на виду, в том числе и благодаря еврокубкам. Финансовую составляющую никто не отменял. Хорошие зарплаты тоже имеют значение», — приводит слова Жезуса Sport24.

В феврале 2023 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.