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Рикарду Жезус: «В Нальчике меня тепло приняли, бояться не пришлось»

Мария Гусева
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Бывший форвард нальчикского «Спартака» и ЦСКА Рикарду Жезус рассказал, что не боялся переезжать на Кавказ из Бразилии.

«В Нальчик из Бразилии я ехал без страха, хотя ничего не знал о культуре или традициях вашей страны, — цитирует Sport24 Жезуса. — Бояться и не пришлось. Меня тепло приняли, а сам спокойно жил у стадиона и редко выбирался в город. Обычно ездил с Юрием или Самсоновым — на прогулку, в ресторан. Так что жил в Нальчике спокойно, не боялся за себя, хотя не знал ни языка, ни традиций. Я никогда не ощущал угрозы, спокойно выходил на улицу вечером. В Бразилии опасные ситуации представить легче».

Жезус перешел в нальчикский «Спартак» в 2007 году из бразильского «Интернасьонала». Форвард провел за клуб 37 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
Рикарду Жезус
Футбол
ФК Спартак (Нальчик)
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