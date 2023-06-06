Жезус высказался о российских паспортах для Малкома и Клаудиньо

Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус высказал свое мнение насчет получения российского гражданства бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Думаю, основная причина — возможность играть за национальную сборную. Можно выступить на чемпионате мира, например. Малком, правда, вызван в сборную Бразилии. Но, в принципе, если в России признают талант футболистов и хотят видеть их в своей сборной, то почему нет? Я в такой ситуации тоже получил бы паспорт», — приводит слова Жезуса Sport24.

В феврале 2023 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.