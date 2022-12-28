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Сегодня, 11:22

Жиго ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
Самюэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго ответил на вопрос о том, возможно ли его возвращение в московский клуб.

Также француз рассказал о своей дружбе с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«С Квинси мы впервые встретились, когда я пришел в «Спартак» 4 года назад. У нас сразу сложились отличные отношения. А когда он в прошлом году вернулся, то мы стали проводить вместе еще больше времени. Мы с ним все время смеемся. Он вообще человек, у которого всегда улыбка на лице и хорошее отношение. Он всегда такой, даже на тренировках. Он вообще забавный парень, и сейчас он рад за меня, потому что знает подробности моей ситуации. Рад, но грустит из-за того, что я ушел. Такая у футболистов жизнь, но мы еще увидимся, это точно. Вернусь ли я в «Спартак», как Квинси? Хороший вопрос. Время покажет», — сказал Жиго в посвященном ему фильме «Гладиатор «Спартака».

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В январе 2022 года «Марсель» купил 29-летнего француза у московского клуба, однако футболист провел остаток сезона-2021/22 за красно-белых. Всего у Жиго 10 голов и 6 результативных передач в 110 матчах в составе «Спартака».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7-j19EzqcoA
Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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