Жирков назвал фаворита дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Юрий Жирков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Спартак» играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби - это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят. Думаю, так будет всегда», – сказал Жирков «СЭ».

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало – в 19.00 по московскому времени.