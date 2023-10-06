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Сегодня, 14:23

Жирков назвал фаворита дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-футболист ЦСКА Юрий Жирков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Спартак» играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби - это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят. Думаю, так будет всегда», – сказал Жирков «СЭ».

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало – в 19.00 по московскому времени.

Юрий Жирков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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