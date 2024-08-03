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Сегодня, 11:22

Жирков назвал, кто из новоиспеченных тренеров добавил бы зрелищности российскому футболу

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» назвал новоиспеченных тренеров, которые добавили бы зрелищности российскому футболу в роли наставников.

— Скоро выпустится плеяда новоиспеченных тренеров: Мостовой, Аршавин, Широков, Билялетдинов. Все они — футболисты с большой буквы. Кто добавил бы веса и зрелищности нашему футболу в роли наставников?

— И раньше были звездные футболисты, которые сейчас тренируют. Просто у каждого своя дорога. У меня пока что такого настроя, чтобы быть именно главным тренером, нет. У Игоря Денисова горящие глаза. Видно: это прям его. Недавно детей тренировал. На учебе хорошо себя проявлял. И отмечу Игоря Шитова из Белоруссии, — сказал Жирков «СЭ».

Жирков является двукратным чемпионом России, чемпионом Англии, а также четырехкратным обладателем кубка России, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и обладателем Кубка УЕФА.

Игорь Денисов
Игорь Шитов
Юрий Жирков
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