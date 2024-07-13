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Сегодня, 15:46

Жирков назвал топ-5 мощных трансферов российских игроков в Европу

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» назвал топ-5 мощных трансферов российских игроков в Европу постсоветской эпохи.

— Ваш топ-5 самых мощных трансферов российских игроков в Европу постсоветской эпохи?

— Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Александр Мостовой, Валерий Карпин, Виктор Онопко. В целом у нас много, кто играл в Европе — Германии, Испании. Можно добавить состав «Спартака», почти каждый в то время играл за границей, — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».

Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Динияр Билялетдинов
Юрий Жирков
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