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Сегодня, 08:35

Жирков не исключает ухода Барриоса из «Зенита» в зимнее трансферное окно

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Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» оценил вероятность ухода полузащитника Вильмара Барриоса из стана сине-бело-голубых.

«Думаю, все игроки такого уровня хотят поиграть еще в еврокубках. Тяжело без европейских турниров в России. Не исключаю, что Барриос тоже может уйти зимой», — сказал Жирков «СЭ».

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став 6-кратным чемпионом России в составе петербургского клуба. Контракт 31-летнего колумбийца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

(Александр Абустин)

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Вильмар Барриос
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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