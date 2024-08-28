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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:31

Жирков не считает, что отсутствие Глушенкова влияет на результаты «Зенита»

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Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре сине-бело-голубых в последних матчах.

«Играют вничью, но все настроены на победу. В принципе, как я до этого и говорил, они могут проиграть только сами себе и потерять очки. Это и происходит. Влияет ли потеря Глушенкова? Состав у них там полностью укомплектован, так что потеря нескольких игроков не должна сказываться», — сказал Жирков «СЭ».

«Зенит» не смог одержать победу в трех последних матчах во всех турнирах. Следующую игру команда проведет в гостях против «Пари НН» в 7-м туре РПЛ. Встреча состоится 31 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Александр Абустин

Юрий Жирков
РПЛ
ФК Зенит
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