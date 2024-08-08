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8 августа, 23:49

Жирков объяснил, почему не считает ЦСКА конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что не считает ЦСКА претендентом на чемпионство.

«Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с «Зенитом». Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Венрблум — игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление», — приводит «РБ Спорт» слова Жиркова.

После трех туров чемпионата России ЦСКА набрал 7 очков и идет третьим в турнирной таблице. Следующий матч армейцы проведут против «Краснодара» 10 августа. Начало игры — в 20.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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