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Сегодня, 12:41

Жирков объяснил, почему завершил карьеру футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о своем решении завершить игровую карьеру.

«Не жалею ли, что завершил карьеру? А чего жалеть? Я не могу уже играть. Сыграть в одном матче легенд это одно, совсем другое — тренироваться и играть еще полгода или год. Не думал о завершении карьеры на родине, в Тамбове», — приводит слова Жиркова Sport24.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом футболиста стали «Химки», за которые он играл с января по июнь 2022 года.

С 2009 по 2011 год россиянин выступал за лондонский «Челси». С командой он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок и Суперкубок страны.

Кроме того, Жирков играл за ЦСКА, «Зенит», «Химки», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и московское «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/football/news-598447-yuriy-zhirkov-obyasnil-pochemu-zavershil-karyeru-futbolista-ya-ne-mogu-igrat-uzhe
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
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