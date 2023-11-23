Жирков объяснил, почему завершил карьеру футболиста

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о своем решении завершить игровую карьеру.
«Не жалею ли, что завершил карьеру? А чего жалеть? Я не могу уже играть. Сыграть в одном матче легенд это одно, совсем другое — тренироваться и играть еще полгода или год. Не думал о завершении карьеры на родине, в Тамбове», — приводит слова Жиркова Sport24.
Жирков объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом футболиста стали «Химки», за которые он играл с января по июнь 2022 года.
С 2009 по 2011 год россиянин выступал за лондонский «Челси». С командой он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок и Суперкубок страны.
Кроме того, Жирков играл за ЦСКА, «Зенит», «Химки», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и московское «Динамо».