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Сегодня, 11:27

Жирков — о словах Дзюбы в адрес Семака: «Это уже воспринимается как детские шалости»

Сергей Разин
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший игрок сборной России и «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о словах форварда Артема Дзюбы в адрес главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

Дзюба в интервью заявил, что откажется при встрече пожимать руку Семаку.

«Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил — руководство команды сообщало решение, и все. И нет смысла обижаться, если твое время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Но это его право, у него свое мнение. Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, когда форвард перешел в турецкий «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», за который выступал до лета этого года. В сентябре 36-летний нападающий стал игроком «Акрона».

Артем Дзюба. «Локомотив» жестко ответил Дзюбе на разнос. Досталось Артему, РПЛ и даже авторам интервью

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Сергей Семак
Юрий Жирков
ФК Зенит

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