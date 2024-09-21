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Сегодня, 21:05

Жирков: «Не увидел в словах Глушенкова неуважения к сборной России»

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Бывший игрок сборной России Юрий Жирков отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

«Слова Глушенкова — его мнение. Я не увидел в его словах неуважения к сборной и стране. Возможно, Максим так сказал из-за недопониманий с Карпиным. Думаю, сидит в игроке, что его раньше не вызывали в сборную. Тем более вторую игру во Вьетнаме отменили. Ездили 30 человек, многие не сыграли. А летать по 20 часов — тяжеловато», — сказал Жирков Sport24.

Ранее Глушенков признался, что не видит смысла в матчах сборной России против Вьетнама и ему лучше провести это время, тренируясь с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой.

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Юрий Жирков
ФК Зенит
Максим Глушенков

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