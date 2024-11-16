Жирков: «Может быть, в 80 лет открою исторический музей»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ», как обстоят дела с открытием музея Великой Отечественной войны.

— Вы еще думаете открыть свой исторический музей?

— Очень хочу открыть музей, но пока нет времени. Еще тяжело с помещением, точнее, с его строительством. Основное направление — это Великая Отечественная война. Может быть, в 80 лет открою исторический музей.

— Не думали затронуть другие исторические события?

— У меня денег не хватит (смеется), — сказал Жирков «СЭ».

Экс-футболист завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом стали «Химки».