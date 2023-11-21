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Сегодня, 10:50

Жирков: «Наш футбол стал слабее, но не намного»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» оценил уровень чемпионата России.

«В АПЛ нет россиян? Наверное, потому что не обыгрываем Англию (смеется). Думаю, наш футбол стал немного слабее из-за того, что не приезжают хорошие легионеры, как это было раньше. А так, появляется много хороших молодых российских игроков. Мне очень нравится стиль игры «Крыльев Советов». Есть 2-3 хороших игрока, которые выделяются», — сказал Жирков «СЭ».

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

Юрий Жирков
Футбол
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