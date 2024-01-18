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Сегодня, 16:39

Жирков посоветовал Джикии уйти из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал будущее защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить. Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

17 января «СЭ» сообщил, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал на сборе в ОАЭ обсудит с Джикией возможное продление контракта. Действующее соглашение 30-летнего защитника с красно-белыми истекает летом этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями. Он не появился на поле в 10 последних матчах команды перед наступлением зимней паузы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Юрий Жирков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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