Жирков предположил, когда в России появится футболист уровня Мбаппе

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков ответил на вопрос, может ли в России появиться игрок уровня Килиана Мбаппе, выступающего за «ПСЖ» и сборную Франции.

По его мнению, подобная ситуация может произойти только при условии проведения в стране крупных международных соревнований, например, Олимпийских игр.

«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится. (Улыбается). Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 41 матче «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ближайшим летом Мбаппе перейдет в «Реал» на правах свободного агента. Француз подписал с мадридской командой пятилетний контракт.

24 марта Мбаппе заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.