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Сегодня, 11:45

Жирков предположил, когда в России появится футболист уровня Мбаппе

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков ответил на вопрос, может ли в России появиться игрок уровня Килиана Мбаппе, выступающего за «ПСЖ» и сборную Франции.

По его мнению, подобная ситуация может произойти только при условии проведения в стране крупных международных соревнований, например, Олимпийских игр.

«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится. (Улыбается). Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Эндрик, Килиан Мбаппе и&nbsp;Альфонсо Дэйвис. Плюс Мбаппе, Эндрик и Дэйвис. Летом Анчелотти предстоит снова менять «Реал»?

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 41 матче «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ближайшим летом Мбаппе перейдет в «Реал» на правах свободного агента. Француз подписал с мадридской командой пятилетний контракт.

24 марта Мбаппе заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

Источник: «РБ Спорт»
Килиан Мбаппе
Юрий Жирков
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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