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Сегодня, 07:22

Жирков призвал давать шанс молодым российским игрокам

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков заявил, что давать шанс молодым российским игрокам. Он добавил, легионеры приезжают в Россию за деньгами.

«Надо давать шансы молодым российским футболистам. Легионеры приезжают в Россию за деньгами, а потом говорят плохие слова про нашу страну — как им плохо жилось и все такое, блин. Надо рассчитывать на нашу молодежь», — заявил Жирков «РБ Спорт».

Ссезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров в количестве до 14 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.

Источник: РБ Спорт
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