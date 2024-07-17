Жирков призвал давать шанс молодым российским игрокам

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков заявил, что давать шанс молодым российским игрокам. Он добавил, легионеры приезжают в Россию за деньгами.

«Надо давать шансы молодым российским футболистам. Легионеры приезжают в Россию за деньгами, а потом говорят плохие слова про нашу страну — как им плохо жилось и все такое, блин. Надо рассчитывать на нашу молодежь», — заявил Жирков «РБ Спорт».

Ссезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров в количестве до 14 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.