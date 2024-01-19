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Сегодня, 03:31

Жирков: «У Кругового все должно получиться в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник ЦСКА Юрий Жирков прокомментировал решение защитника «Зенита» Данилы Кругового перейти в армейский клуб.

«Думаю, все кроется в желании выступать как можно чаще. Связываю этот переход и определенный риск именно с желанием чаще выходить на газон. Слышал, что остаток сезона он проведет во второй команде петербуржцев. Не знаю, что происходит внутри команды, но думаю, что это воспитательная мера. В «Зените» ему было сложнее: более высокая конкуренция. В частности, на его позиции действует Дуглас Сантос — отличный игрок. Даже если смотреть на атакующих исполнителей, действующих на левом фланге, то там тоже наблюдается высочайшая конкуренция.

Я считаю Данила одним из лучших российских крайних защитников страны — у него все должно получиться в ЦСКА. Если у красно-синих получится арендовать его зимой, это будет отлично для игрока, ведь полгода игры за пределами РПЛ — очень много для такого», — цитирует RT Жиркова.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260136-zhirkov-krugovoi-cska
Данил Круговой
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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