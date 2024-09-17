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Сегодня, 16:02

Жирков: «Был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в «Анжи»

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» после ухода из «Челси» в 2011 году.

«У нас была встреча с Валерием Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем — я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в «Челси», Рома — в «Тоттенхэме». Я был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в одну команду — в «Анжи». Понимал, что болельщики могут и не простить, но они, можно сказать, и перехода в «Анжи» не простили», — сказал Жирков «РБ Спорт».

Защитник перешел из лондонского «Челси» в «Анжи» в августе 2011 года за 11 миллионов евро. За махачкалинцев Жирков выступал до 2013 года, провел 63 матча, забил 3 мяча и отдал 15 голевых передач. Также футболист играл в ЦСКА, «Зените», «Динамо», «Химках» и тамбовском «Спартаке».

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Юрий Жирков
ФК Анжи

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