Жирков о названии шоу Слуцкого и Дзюбы: «Раньше и не догадывался, откуда оно появилось»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» высказался о выборе названия шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Программа Дзюбы и Слуцкого на YouTube называется «Ну так нельзя, ***».

— Вы понимаете, откуда появилось название шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы?

— Меня Леонид Викторович пригласил на передачу и объяснил, что это пошло с перерыва матча против французов.

— Вы до этого не знали, откуда пошло это название?

— Раньше и не догадывался, откуда оно появилось. Никогда не думал об этом. В том матче Леонид Викторович весь перерыв «пихал» только мне.

В роли гостей в шоу уже выступили комментатор Дмитрий Губерниев, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов и другие.