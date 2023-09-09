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Жирков рассказал, что поменялось в его жизни после завершения карьеры

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России и «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос «СЭ» о том, что поменялось в его жизни после официального завершения карьеры.

«Больше провожу времени с семьей, уделяю время младшему сыну, которого приходится отвозить на тренировки, ждать его, иногда возить детей в школу. Больше ничего. Вот пошел на учебу на тренерскую. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Жирков «СЭ».

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

Юрий Жирков
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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Динамо – Пари НН
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Спартак – Сочи
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ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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