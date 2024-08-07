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Сегодня, 17:04

Жирков: «Войти в штаб Семака? Там людей больше, чем футболистов в команде»

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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о том, хотел ли бы он поработать в тренерском штабе «Зенита».

Ранее сообщалось, что 40-летний бывший полузащитник стал одним из тренеров клуба медиалиги — ростовского СКА.

«Хотел бы я в штаб Семака? Там много поигравших игроков, тот же Анюков. У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде (улыбается). Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Юрий Жирков выступал за петербургский клуб с 2016 по 2021 год. На данный момент экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков
РПЛ
ФК Зенит
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