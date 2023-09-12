Жирков рассказал, как идет процесс обучения на тренера

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков рассказал, как продвигается процесс обучения на тренера.

— Тяжело. В первые дни нас нагрузили информацией — надо делать домашнее задание на компьютере. Очень тяжело. Новые программы эти, много задали...

— Обозначили себе тренерскую мечту?

— Нет, я пока себя не вижу главным тренером.

— Может, у вас остались связи в «Челси».

— Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали, блин. (Смеется.) У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить, — сказал Жирков «РБ Спорт».