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Жирков рассказал, как отказался от предложения Абрамовича остаться в «Челси»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился воспоминаниями о переходе из лондонского «Челси» в махачкалинский «Анжи».

«Переход в «Анжи» был одним из самых тяжелых решений в жизни. С одной стороны, хотелось играть. Были вот эти жизненные трудности в Англии. Абрамович просил меня остаться в «Челси», но я отказался. У нас был разговор с ним до трансфера. Он обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю об этом. (Смеется.) Может, зря не послушал. Но что сделано, то сделано», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков перешел из «Челси» в «Анжи» в августе 2011 года за 11 миллионов евро. За махачкалинцев он выступал в течение двух лет, а позже защищал цвета «Динамо», «Зенита» и «Химок».

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков
Футбол
ФК Анжи
ФК Челси

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