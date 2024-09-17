Жирков рассказал, как отказался от предложения Абрамовича остаться в «Челси»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился воспоминаниями о переходе из лондонского «Челси» в махачкалинский «Анжи».

«Переход в «Анжи» был одним из самых тяжелых решений в жизни. С одной стороны, хотелось играть. Были вот эти жизненные трудности в Англии. Абрамович просил меня остаться в «Челси», но я отказался. У нас был разговор с ним до трансфера. Он обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю об этом. (Смеется.) Может, зря не послушал. Но что сделано, то сделано», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков перешел из «Челси» в «Анжи» в августе 2011 года за 11 миллионов евро. За махачкалинцев он выступал в течение двух лет, а позже защищал цвета «Динамо», «Зенита» и «Химок».