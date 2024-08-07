Сегодня, 17:47
Экс-футболист сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поздравил экс-главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева с 70-летием.
«Поздравляю! Газзаев всегда был целеустремленным. Все время, даже когда выигрывали Кубок УЕФА, говорил, что мы обязательно выиграем. Нужно всегда быть уверенным в своих силах, игроках и команде», — сказал Жирков «СЭ».
Газзаев тренировал армейцев с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Московский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат России, 4 раза — Кубок и 2 раза — Суперкубок страны. Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2008 год.
В 2005 году ЦСКА с Газзаевым стал победителем Кубка УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» со счетом 3:1.
Константин Передерий