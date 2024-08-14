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Сегодня, 13:41

Жирков рассказал о стажировке в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков объяснил, почему поехал на стажировку в ЦСКА.

«Пройти стажировку мне нужно для учебы. Я набрал начальнику команды ЦСКА, попросил о стажировке. Буду присутствовать на трех тренировках и игре.

Почему ЦСКА? Николич в России показывал хорошие результаты. Я живу в Москве, поэтому мне удобно пройти стажировку здесь. И, так как я играл в ЦСКА, мне будет приятно пройти стажировку именно в этом клубе», — цитирует Жиркова Sport24.

Жирков завершил карьеру в 2022 году. Футболист выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

Источник: Sport24
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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