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Сегодня, 15:26

Жирков: «Хотел бы встретиться со Сталиным — интересная личность»

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ», с какими историческим деятелем хотел бы встретиться.

— Если бы у вас была возможность встретиться с любым историческим деятелем России, кого бы вы выбрали и о чем бы хотели поговорить?

— Как человек, который интересуется историей, наверное, выберу Сталина. Интересная личность. Прочитал о нем много книг. Но что спросил бы? Думаю, я бы там молчал, ха-ха. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета. Я тренеру-то не мог ничего сказать. А тут перед таким человеком! — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».

Юрий Жирков
ФК Химки
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