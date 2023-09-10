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Сегодня, 11:50

Жирков считает, что не реализовал свой потенциал на сто процентов: «Были ненужные травмы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» назвал самые счастливые моменты своей карьеры.

«Самые счастливые моменты карьеры? Победа в Кубке УЕФА с ЦСКА, Евро-2008, победа в чемпионате Англии и чемпионат мира 2018 года. Считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные. На протяжении всей карьеры были тяжелые повреждения: колено, ахилл», — сказал Жирков «СЭ».

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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