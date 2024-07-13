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Жирков: «Возможно, увижу, как наш клуб выиграет Лигу чемпионов. У меня еще лет 40 есть»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Юрий Жирков поделился мнением о том, может ли российский клуб стать победителем Лиги чемпионов.

«Российский футболист когда-нибудь точно выиграет Лигу чемпионов. Нашему клубу добиться такого успеха будет тяжело, мне кажется. Увижу ли я победу российской команды в Лиге чемпионов? Ну, у меня еще лет 40 есть (смеется). Возможно, увижу. Нынешний футбол изменился. Больше склоняюсь к тому, что стану свидетелем этого события, чем нет», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Российские клубы дважды выигрывали Кубок УЕФА: ЦСКА в 2005 году и «Зенит» в 2007-м. Петербургский клуб также стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед».

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков
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