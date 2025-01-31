Жирков считает, что у «Зенита» будут трудности во втором круге чемпионата России

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах петербуржцев во второй части текущего сезона РПЛ.

«Все равно они будут представлять силу. Смотря кого купят... Луис Энрике вроде в молодежной сборной Бразилии был. Посмотрим, станет ли он одним из лидеров команды, как Клаудиньо. При покупке новых игроков что-то может пойти не так — не приживется в коллективе или в нашем футболе, все может быть. Но, думаю, все равно будут трудности у «Зенита», — сказал Жирков «СЭ»

25 мая 2025 года петербургский клуб празднует свое столетие.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака с 39 очками уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.

(Александр Абустин)