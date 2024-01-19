Жирков считает, что в «Зените» перебор с бразильцами

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Экс-защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о бразильских игроках питерского клуба.
— Руководству виднее, конечно, но по мне — это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуметь, погулять...
— Раньше — это когда вы в ЦСКА играли? Вагнер с Карвальо?
— Да. Раньше если бразильцы собирались, они могли хорошо погулять. А теперь они профессиональнее относятся к делу, — цитирует Жиркова «РБ Спорт».
На данный момент в «Зените» играют 11 бразильцев: Марио Фернандеc, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Ду Кейрос, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Роберт Ренан, Педро и Артур.
После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице.