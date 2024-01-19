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Сегодня, 14:41

Жирков считает, что в «Зените» перебор с бразильцами

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о бразильских игроках питерского клуба.

— Руководству виднее, конечно, но по мне — это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуме­ть, погулять...

— Раньше — это когда вы в ЦСКА играли? Вагнер с Карвальо?

— Да. Раньше если бр­азильцы собирались, они могли хорошо пог­улять. А теперь они профессиональнее отн­осятся к делу, — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

На данный момент в «Зените» играют 11 бразильцев: Марио Фернандеc, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Ду Кейрос, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Роберт Ренан, Педро и Артур.

После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zhirkov-v-zenite-perebor-s-brazil-tsami-no-rukovodstvu-vidnee/
ФК Зенит
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