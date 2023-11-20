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Сегодня, 10:29

Жирков считает «Краснодар» конкурентом «Зенита» в борьбе за титул

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявил, что «Краснодар» может составить реальную конкуренцию питерцам в борьбе за чемпионство.

«Помню, смотрел передачу, когда Вова Быстров сказал, что «Краснодар» будет чемпионом, вот и получается. Если команда на первом месте, конечно, это реальный конкурент «Зениту» в чемпионате. Уже идет борьба, каждая ошибка на вес золота. Кто ее допустит, тот проиграет», — цитирует Жиркова РИА «Новости».

После 15 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (32 очка), «Зенит» (30) идет вторым.

25 ноября «Зенит» сыграет с «Сочи» в 16-м туре РПЛ. «Краснодар» днем позже встретится с «Уралом».
Источник: https://rsport.ria.ru/20231120/futbol-1910502337.html
Юрий Жирков
ФК Зенит
ФК Краснодар
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